Business news: Zimbabwe, delegazione del Commonwealth ad Harare per valutare riammissione del Paese

- Una delegazione del Commonwealth guidata dall'assistente segretario generale Luis Franceschi ha avviato una serie di incontri in Zimbabwe per valutare la disponibilità del Paese ad essere riammesso nell'organizzazione composta da 56 Paesi membri. Secondo quanto riferito dai media locali, il ministro degli Esteri zimbabwiano Fredreick Shava ha affermato che il Paese è determinato a rientrare nel Commonwealth, da cui uscì nel 2003 in segno di protesta contro la sospensione - decretata un anno prima - per aver violato il codice di condotta del gruppo per motivi di violazioni di diritti umani e malgoverno. Il ministro ha quindi aggiunto che la riammissione dello Zimbabwe al Commonwealth non è una questione politica e non dovrebbe essere trattata come tale. In questa terza e ultima missione in Zimbabwe, la delegazione valuterà i progressi compiuti in diversi settori, tra cui l'indipendenza della magistratura, le riforme elettorali, la protezione dei diritti umani, compresa la libertà di associazione e le libertà dei media. Durante la missione la squadra incontrerà gruppi dell'opposizione e della società civile, alcuni dei quali affermano che i loro membri sono presi di mira con arresti arbitrari. Nonostante le numerose pressioni esercitate da diversi Paesi africani, lo Zimbabwe resta soggetto alle sanzioni internazionali Usa per presunte violazioni dei diritti umani. Il presidente Emmerson Mnangagwa, salito al potere nel 2017 con un colpo di mano che portò alla destituzione del presidente di lunga data Robert Mugabe, ha promesso di riportare lo Zimbabwe nell'ovile internazionale dopo decenni di isolamento sotto il suo predecessore, deceduto nel settembre 2019. (Res)