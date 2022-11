Business news: Nigeria, compagnie aeree locali fanno causa al governo ed Ethiopian Airlines per partnership su Nigeria Air

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto compagnie aeree della Nigeria hanno intentato una causa contro il governo federale ed Ethiopian Airlines per la partnership stretta al fine di creare una nuova compagnia di bandiera, Nigeria Air. Le compagnie, riferisce il quotidiano nigeriano "The Punch", hanno chiesto al tribunale di sospendere l'accordo del governo con Ethiopian Airlines, in base al quale la compagnia etiope diventa azionista di maggioranza con una quota del 49 per cento nel progetto di creazione del nuovo vettore. Le compagnie aeree - fra queste Azman Air, Air Peace, Max Air, Topbrass Aviation e United Nigeria Airlines - sostengono che la partnership metterà fuori servizio le compagnie aeree nazionali della Nigeria aprendo il loro mercato alle compagnie aeree etiopi. I vettori chiedono quindi un risarcimento danni fino a 2 miliardi di naira (oltre 4,5 milioni di dollari) per "esclusione ingiusta" dal mercato ed irregolarità nelle procedure di gara e selezione. Le compagnie aeree locali hanno anche richiesto il ritiro della licenza di trasporto aereo rilasciata a Nigeria Air dall'Authority nigeriana per l'Aviazione (Ncaa), sostenendo che il processo non è stato sottoposto al nulla osta di sicurezza richiesto dal protocollo. Sono citati come parte in causa Nigerian Air, Ethiopian Airlines, il ministro dell'Aviazione della Nigeria, Hadi Sirika, e il procuratore generale nigeriano, Abubakar Malami. (Res)