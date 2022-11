Business news: Saipem, nuovi contratti in Medio Oriente e Africa occidentale per 800 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem si è aggiudicata nuovi contratti di perforazione offshore, tre in Medio Oriente e due in Africa Occidentale, per un valore complessivo di circa 800 milioni di dollari. Come si legge in un comunicato, in Medio Oriente sono stati assegnati due contratti per due unità di perforazione Jack-Up ad alta specializzazione, il Perro Negro 12 e il Perro Negro 13, noleggiati da terzi per attività di perforazione e workover sui progetti specifici. In Africa occidentale, Saipem si è aggiudicata due contratti nel segmento delle acque ultra-profonde per operazioni di perforazione con la drillship di sesta generazione Saipem 12000. Il primo contratto è stato assegnato da Eni Cote d'Ivoire per operazioni di perforazione nell'offshore della Costa d'Avorio, che dovrebbero iniziare nel quarto trimestre del 2022 e che estendono di circa sei mesi le attuali attività della piattaforma nell'area. Il secondo contratto è stato assegnato da Azule Energy per la perforazione, il completamento e il collaudo di pozzi di sviluppo ed esplorazione al largo dell'Angola nel blocco 15/06 operato da Eni Angola S.p.A. Il contratto avrà la durata necessaria per perforare e completare 12 pozzi fissi (durata stimata di 26 mesi) e prevede la possibilità di proroga per un periodo facoltativo. L'inizio del progetto è previsto per il 2023, in continuità con i precedenti lavori dell'impianto in Africa occidentale. (Com)