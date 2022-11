Business news: tre giovani imprenditori africani premiati con il Young Talent Award

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una start-up specializzata nella digitalizzazione di piccoli impianti solari, una green box per immagazzinare e conservare cibi freschi e un'impresa per la progettazione e produzione di micro-grid: queste le tre idee innovative che hanno vinto il Micro-Grid Academy Young Talent of the Year 2022 Award, iniziativa promossa congiuntamente da Fondazione Res4Africa, Enel Green Power e Banca europea per gli investimenti (Bei). Selezionati tra più di 50 candidati provenienti da tutta l'Africa, i tre giovani imprenditori che hanno vinto il premio di 5 mila euro ciascuno sono Grace Nanteza, 33 anni dall'Uganda; Divin Kouebatouka, 33 anni della Repubblica del Congo; e Chiemela Anosike, 25 anni dalla Nigeria. Lo riferisce un comunicato di Res5Africa. I vincitori sono stati annunciati durante l'evento Youth Empowerment for Driving African Energy Transition, organizzato dalla Fondazione con sede a Roma nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) a Sharm El Sheikh. Lo scopo dell'incontro era quello di interagire con giovani leader energetici e responsabili del cambiamento, sviluppando le loro testimonianze su sfide, potenziali opportunità e caratteristiche di una transizione energetica africana guidata dai giovani. All'evento hanno partecipato, tra gli altri, Enrico Barbato del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci); Salvatore Bernabei, presidente della Fondazione Res4Africa e amministratore delegato di Enel Green Power; Ambroise Fayolle, vicepresidente della Bei. (Com)