Business news: Gambia, attacco hacker alla Banca centrale, a rischio milioni di file sensibili

- La Banca centrale del Gambia è stata oggetto di un attacco hacker che ha preso di mira i file più sensibili dell'istituto. In una dichiarazione ripresa dai media, la Banca centrale ha invitato i cittadini a non farsi prendere dal panico dal momento che il server colpito è stato prontamente isolato dalla rete della banca ed è stato avviato un processo di ripristino, e nessun sistema cruciale è stato compromesso. Nel loro messaggio di rivendicazione, gli hacker hanno riferito di aver rubato un totale di due Terabyte (Tb) di dati sensibili, affermazione che tuttavia non è stata confermata dalla banca che afferma di aver agito rapidamente per proteggere i suoi sistemi e ha tenuto a precisare che i sistemi di pagamento nazionali saranno mantenuti stabili. (Res)