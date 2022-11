Migranti: Regno Unito, un uomo è morto in un centro di accoglienza nel Kent

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un migrante ospitato dal centro di accoglienza di Manston, nel Kent, è morto in ospedale in attesa che il suo status venisse esaminato. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno. L’uomo è stato ricoverato dopo essersi sentito male ed è morto ieri mattina, secondo quanto comunicato. “Sky News” riferisce che il migrante sarebbe arrivato via imbarcazione nel Regno Unito il sabato precedente. “In questo momento non ci sono prove” che suggeriscano che il decesso sia stato “provocato da una malattia infettiva”, ha precisato il dicastero. Un portavoce ha aggiunto che non ci saranno altri commenti fintanto che non sarà compiuto un esame post-mortem. Il centro di Manston ha una capienza massima fino a 1.600 persone per un massimo di 24 ore. Tuttavia, a novembre è arrivato a ospitare anche 4 mila persone. In precedenza, alcuni migranti hanno minacciato autolesionismo e scioperi della fame per le condizioni del centro. (Rel)