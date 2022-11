Kosovo: Lista serba, i nuovi parlamentari hanno prestato giuramento per "tenere i mandati in mani sicure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) ha annunciato che 9 nuovi parlamentari del partito hanno prestato giuramento oggi nell'Assemblea del Kosovo e in questo modo "hanno tenuto quei mandati in mani sicure" e "impedito il piano del premier kosovaro Albin Kurti di cambiare la Costituzione e le leggi che garantiscono i diritti del popolo serbo in Kosovo". Lo riporta la stampa serba, secondo cui gli stessi parlamentari hanno immediatamente dopo lasciato la sessione dell'Assemblea. "L'intenzione del governo di Kurti era votare un emendamento alla Costituzione che avrebbe portato all'abolizione dei comuni serbi, al sequestro dei beni della Chiesa ortodossa serba, all'abolizione della lingua serba e al diritto alla rappresentanza nelle istituzioni", riporta la nota della rappresentanza politica. La Lista serba ha aggiunto che questa decisione strategica e politica "non fermerà in alcun modo il processo di uscita dalle istituzioni del nord del Kosovo da parte dei serbi" come risposta "alla violazione dell'Accordo di Bruxelles, al maltrattamento del popolo serbo e al calpestamento di tutti i diritti degli esseri umani". Il 7 novembre, i precedenti deputati della Lista serba nell'Assemblea del Kosovo avevano restituito i loro mandati, nell'ambito della decisione dei serbi del nord del Kosovo di ritirarsi dalle istituzioni del Kosovo a causa dell'inizio dell'attuazione del provvedimento sulla reimmatricolazione delle targhe serbe. (Seb)