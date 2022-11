Estonia-Kosovo: premier Kurti incontra omologa estone Kallas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier dell'Estonia, Kaja Kallas, ha affermato che le relazioni tra Estonia e Kosovo sono molto positive. "Abbiamo discusso del processo di riforma dell'Estonia, soprattutto nel campo della governance digitale. La costruzione della democrazia non finisce mai e ce ne prendiamo cura ogni giorno. Un buon esempio della nostra cooperazione concreta è che i nostri esperti in collaborazione con i vostri esperti contribuiranno alla creazione della vostra strategia di governance. La situazione della sicurezza in Europa è un importante promemoria delle relazioni tra l'Ue e i Balcani occidentali", ha affermato Kallas. (Alt)