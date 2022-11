Business news: Cina, veterani in pensione sollecitati a prendere servizio alla Foxconn dopo fughe per il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse amministrazioni nella provincia centrale cinese di Henan stanno sollecitando i militari in pensione a prendere servizio nella fabbrica gestita dal colosso taiwanese Foxconn a Zhengzhou, dopo che centinaia di dipendenti si sono dati alla fuga per sfuggire alle draconiane misure anti-epidemiche applicate nello stabilimento. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", aggiungendo che l'appello è giunto dai funzionari di diverse città, tra cui Jiyuan e Kaifeng. L'amministrazione della contea di Changge si è rivolta direttamente ai veterani in una lettera aperta pubblicata sul social WeChat, invitandoli a "rispondere alla chiamata del governo" e a "presentarsi dove necessario per contribuire al rilancio della produzione". La richiesta è stata successivamente rimossa dalla piattaforma senza alcuna spiegazione. (Cip)