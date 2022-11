Business news: Usa rinviano decisione su fusione Korean Air-Asiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I regolatori antitrust degli Stati Uniti hanno impresso una nuova battuta d'arresto al processo di acquisizione della compagnia aerea Asiana Airlines da parte della prima compagnia della Corea del Sud, Korean Air, decidendo di condurre ulteriori accertamenti prima di dare il via libera all'operazione. La Commissione federale per il commercio Usa (Ftc) doveva annunciare la propria decisione in merito all'affare questa settimana, ma ha informato Korean Air che la valutazione richiederà altro tempo. L'Agenzia aveva stabilito a marzo che tramite l'acquisizione, Korean Air otterrebbe il monopolio di fatto sulla rotta Incheon-Los Angeles, e aveva chiesto alla compagnia coreana di presentare piani per garantire la competizione. Korean Air ha presentato i documenti richiesti ad agosto, prevedendo tra le altre cose la condivisione di rotte con altre compagnie aeree. Nei giorni scorsi, però, il piano di fusione ha suscitato riserve anche da parte dei regolatori del Regno Unito. (Git)