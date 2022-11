Business news: Vingroup e Gotion avviano costruzione stabilimento di batterie in Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VinEs Energy Solutions, una unità del conglomerato vietnamita Vingroup Jsc, e la società cinese Gotion High-Tech hanno intrapreso i lavori per la costruzione di uno stabilimento da 275 milioni di dollari per la fabbricazione di batterie nel Vietnam. Lo ha annunciato Vingroup. Il nuovo stabilimento produttivo sorgerà nella provincia centrale di Ha Tinh, e produrrà 30 milioni di batterie agli ioni di litio fosfato all'anno. Le batterie verranno utilizzate per le automobili elettriche di VinFast - ramo produttore di auto elettriche del conglomerato vietnamita - e sistemi di accumulo domestici. (Fim)