Giordania: Fmi, raggiunto un accordo tecnico su programma di riforme economiche

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Giordania hanno raggiunto un accordo tecnico (staff-level agreement, Sla) sulla quinta revisione del programma di riforme economiche legato all’accordo di finanziamento “esteso” (Extended Fund Facility Arrangement, Eff) sostenuto dall’istituzione internazionale. Lo ha reso noto l’Fmi a margine di una missione guidata da S. Ali Abbas, consulente del dipartimento Medio Oriente e Asia Centrale, specificando che l’intesa dovrà ora ottenere l’approvazione della direzione e del comitato esecutivo del Fondo. A margine delle discussioni, Abbas ha spiegato che “nonostante condizioni economiche globali turbolente”, le solide politiche fiscali e monetarie adottate dalla Giordania hanno contribuito a preservare una “stabilità macroeconomica” e l’accesso ai mercati internazionali. Si prevede che il disavanzo primario, sovvenzioni escluse, sarà pari al 3,7 per cento del prodotto interno lordo (Pil). La crescita del Pil reale nell’anno in corso è stimata al 2,7 per cento, in aumento rispetto all’ultima previsione, pari al 2,4 per cento. Il miglioramento è legato al crescente numero di turisti e agli effetti positivi delle buone performance economiche dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). La crescita nel medio termine dovrebbe raggiungere il 3 per cento, ma vi sono rischi al ribasso derivanti da un rallentamento dell'economia globale. (Lib)