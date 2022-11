Business news: Egitto, firmati accordi per un valore di 83 miliardi di dollari nel settore delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Pianificazione e dello Sviluppo economico e presidente del Consiglio di amministrazione del fondo sovrano d'Egitto, Hala Elsaid, ha annunciato la firma di una serie di accordi e protocolli di cooperazione con un certo numero di sviluppatori, per un valore di 83 miliardi di dollari, nel settore delle energie rinnovabili, secondo un comunicato stampa. Gli accordi firmati erano protocolli d'intesa convertiti in accordi di attuazione. I contratti includono il ministero dell'Energia elettrica e l'Autorità della zona economica del Canale di Suez con società locali e internazionali. In particolare, l'Autorità della zona economica del Canale di Suez e il ministero dell'Elettricità hanno annunciato in una dichiarazione congiunta che gli accordi sono stati firmati con la società norvegese Scatec per creare un nuovo impianto nella regione di Sokhna per produrre ammoniaca verde, da una capacità di un milione di tonnellate all'anno che può essere aumentata a 3 milioni di tonnellate all'anno, con la società degli Emirati Arabi Uniti Amia Power per produrre 390.000 tonnellate di ammoniaca verde ogni anno entro la fine del 2025, con la società egiziana Zero West e la francese Edf Renewables per realizzare un progetto nell'area di Sokhna per produrre 350.000 tonnellate di carburante verde. (Cae)