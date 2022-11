Business news: Arabia Saudita, esportazioni di greggio salgono a 7,72 milioni di barili al giorno a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di greggio dell'Arabia Saudita a settembre sono salite a 7,72 milioni di barili al giorno dai 7,60 milioni di barili al giorno del mese precedente. Lo hanno reso noto i dati della Joint Organizations Data Initiative (Jodi), diffusi dal quotidiano panarabo “Al Sharq al Awsat”. Il Regno ha visto un aumento dell'1,6 per cento delle sue esportazioni di greggio da agosto, mentre a settembre ha registrato il volume più alto da aprile 2020, mantenendo un trend positivo per il quarto mese consecutivo. La produzione di greggio dell'Arabia Saudita è stata di 11,04 milioni di barili al giorno a settembre, in leggero calo rispetto agli 11,1 milioni di barili al giorno del mese precedente. (Res)