Business news: Huawei inaugura parco tecnologico in Angola, formerà oltre 10 mila persone

- Il colosso cinese Huawei ha inaugurato un parco tecnologico in Angola con l'obiettivo di formare personale nelle tecnologie dell'informazione ed accelerare la digitalizzazione del Paese. Durante la cerimonia di inaugurazione tenuta ieri a Luanda, riferisce l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", il ministro angolano delle Telecomunicazioni, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sociale Mario Oliveira ha firmato un memorandum d'intesa con Huawei, che impegna il gruppo cinese a formare oltre 10mila persone nei prossimi cinque anni. L'ambasciatore cinese in Angola, Gong Tao, ha detto che la Cina aiuterà a sviluppare l'economia digitale angolana, aggiungendo che il progetto promuoverà la trasformazione digitale e lo sviluppo dell'innovazione nel Paese africano. Huawei ha fatto sapere che renderà pubblici i materiali didattici per le istituzioni educative locali, oltre al suo piano di borse di studio per studenti, professori e istituzioni eccezionali. La filiale di Huawei in Angola opera a Luanda da 20 anni, investendo principalmente nell'infrastruttura di comunicazione del paese e nella coltivazione di talenti. (Cip)