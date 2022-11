Business news: previsioni Fmi, crescita economica in Senegal al 4,7 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senegal vedrà una crescita economica pari al 4,7 per cento nel 2022. Sono le previsioni del Fondo monetario internazionale (Fmi), elaborate al termine di una missione nel Paese durata dal 4 al 15 novembre. “La domanda esterna più debole, l'aumento dei prezzi alimentari ed energetici e l'apprezzamento del dollaro Usa hanno avuto un impatto negativo sull'economia senegalese. Di conseguenza, la crescita di quest'anno è stata rivista al 4,7 per cento e l'inflazione, che ha raggiunto il massimo da molti decenni, è stata rivista all'8,5 per cento”, si legge nel comunicato dell’istituzione internazionale. La missione del Fondo monetario, guidata da Edward Gemayel, ha visitato il Senegal dal 4 al 15 novembre per condurre la sesta e ultima revisione nell'ambito dello Strumento di coordinamento delle politiche (PCI) e la terza e ultima revisione nell'ambito della Stand-By Credit Facility (SCF) e dello Stand-By-Arrangement (SBA). (Nys)