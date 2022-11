Business news: Somalia, presidente Mohamud in visita a Washington il mese prossimo per il vertice Usa-Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud si recherà a Washington il mese prossimo per la sua seconda visita negli Stati Uniti da quando è entrato in carica, nel maggio di quest'anno. Lo riferisce su Twitter l'emittente "Shabelle Media Network", precisando che Mohamud parteciperà al vertice Usa-Africa dopo aver ricevuto un invito ufficiale dalla Casa Bianca. Quella di Mohamud sarà la seconda visita negli Usa dopo quella del settembre scorso quando il presidente somalo era stato ricevuto a Washington dal presidente Joe Biden, oltre che dal segretario di Stato Antony Blinken e dal segretario alla Difesa, Lloyd Austin. Gli Stati Uniti ospiteranno dal 13 al 15 dicembre prossimi il primo vertice Usa-Africa per discutere delle principali sfide globali, dalla sicurezza alimentare ai cambiamenti climatici. Ad annunciarlo è stato nel luglio scorso lo stesso Biden. Al vertice è attesa la partecipazione di circa 50 leader africani. (Res)