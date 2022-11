Business news: Tencent, fatturato in calo del 2 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato generato dal colosso tecnologico cinese Tencent è diminuito del 2 per cento annuo nel terzo trimestre, attestandosi a circa 19,9 miliardi di dollari. È quanto si apprende da una dichiarazione finanziaria pubblicata dalla società, che nello stesso periodo ha registrato un utile netto di 4,5 miliardi di dollari, in aumento del 2,2 per cento anno su anno. La spesa in ricerca e sviluppo è aumentata del 9,8 per cento, mentre quella per vendite e marketing è crollata del 32 per cento. Specializzata nella commercializzazione di videogiochi, prodotti e servizi digitali, Tencent rientra tra le “big-tech” colpite dalla repressione normativa avviata dal governo cinese nel 2020, con lo scopo di contenerne crescita e influenza. (Cip)