Business news: Cina, Foxconn assume 100 mila dipendenti per stabilimento colpito dal Covid

- Il colosso dell'elettronica taiwanese Foxconn ha raggiunto l'obiettivo di 100 mila assunzioni per il suo stabilimento a Zhengzhou, nella Cina centrale, alle prese con una grave carenza di manodopera dopo la fuga di massa dei dipendenti innescata dalle restrizioni anti-epidemiche. Lo ha dichiarato una fonte a conoscenza dei fatti alla piattaforma di notizie finanziarie "Yicai", aggiungendo che l'amministrazione della fabbrica sta ultimando la campagna d'assunzioni. Questa, a quanto si apprende da una lettera aperta pubblicata sul social WeChat dall'amministrazione della contea di Changge, è stata estesa anche ai militari in pensione, sollecitati a "rispondere alla chiamata del governo" e a "presentarsi dove necessario per contribuire al rilancio della produzione". (Cip)