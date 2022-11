Business news: Oman, Kuwait Petroleum prevede di avviare l'attività commerciale della raffineria di Duqm entro la fine del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raffineria di Duqm, in Oman, dovrebbe iniziare le operazioni commerciali entro la fine del prossimo anno. Lo ha reso noto l'amministratore delegato della compagnia Kuwait Petroleum International, Shafi al Ajmi in dichiarazioni all'agenzia di stampa ufficiale, rivelando che il tasso di completamento del progetto ha raggiunto il 95 per cento. La raffineria è gestita da una joint venture tra Oman Oil Company e Kuwait Petroleum International su un'area di 900 ettari nella zona industriale di Duqm nel Sultanato dell'Oman. Nel 2017, Kuwait e Oman hanno firmato un accordo di partnership per stabilire la raffineria di Duqm nell Sultanato dell'Oman per un costo di circa 7 miliardi di dollari e avrà una capacità di raffinazione di 230mila barili al giorno. (Res)