Business news: Egitto, la disoccupazione sale al 7,4 per cento nel terzo trimestre del 2022

- Il tasso di disoccupazione in Egitto è salito al 7,4 per cento nel terzo trimestre di quest'anno - primo luglio/30 settembre - in aumento dello 0,2 per cento rispetto al trimestre precedente. Lo ha annunciato l'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e la statistica dell'Egitto (Capmas) in un comunicato stampa. Il numero dei disoccupati ha raggiunto i 2,25 milioni (1,30 milioni uomini e 943 mila donne) rispetto ai 2,15 milioni di disoccupati del secondo trimestre 2022. Nel terzo trimestre i disoccupati sono aumentati di 99 mila unità. Nello specifico, il tasso di disoccupazione tra gli uomini è stato del 5,2 per cento, mentre tra le donne del 19,1 per cento. Il tasso di disoccupazione nelle aree urbane è stato del 10,8 per cento, rispetto al 4,7 per cento nelle aree rurali. (Cae)