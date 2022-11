Business news: Egitto, accordo per la costruzione di un nuovo terminal container a Port Said

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità della zona economica del Canale di Suez ha firmato un contratto con la società Suez Canal Container Handling (Scct) per la costruzione di un nuovo terminal container a Port Said del valore di 500 milioni di dollari. Secondo quanto annunciato dall'Autorità per il Canale di Suez, il nuovo terminal sarà lungo 955 metri e si svilupperà su un'area di 510.000 metri quadrati. Il contratto è stato firmato a margine del vertice sui cambiamenti climatici Cop27, in corso nella città egiziana di Sharm el Sheikh, sul Mar Rosso. La zona economica del Canale di Suez mira a sviluppare i porti egiziani per massimizzare il loro ruolo nel movimento del commercio marittimo nel mondo, ha annunciato il capo dell'autorità, Walid Gamal el Din, aggiungendo che il nuovo progetto prevede mille opportunità di lavoro, sia dirette che indirette, in particolare a beneficio della popolazione nei governatorati di Port Said e del Sinai settentrionale. Il terminal funzionerà con fonti di energia pulite e rinnovabili, utilizzando apparecchiature elettriche, secondo la dichiarazione. (Cae)