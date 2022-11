Business news: Egitto e Germania firmano 9 accordi da 160 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cooperazione internazionale in Egitto ha firmato nove accordi di cooperazione congiunta con la Germania per un valore di 160 milioni di euro. Secondo quanto dichiarato dal governo egiziano, la firma è avvenuta a margine degli incontri della Cop27. Gli accordi mirano a sostenere lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale e lo sviluppo delle infrastrutture, alla luce degli sforzi di cooperazione multilaterale per stimolare l'agenda di sviluppo sostenibile dell’Egitto 2030 e promuovere la trasformazione verde. Gli accordi prevedono una sovvenzione di 80 milioni di euro a sostegno dell'attuazione di tre progetti nei settori del miglioramento della competitività nel settore privato, della gestione dei rifiuti solidi, dell'istruzione tecnica e della formazione professionale in Egitto. Altri quattro accordi di finanziamento del valore di 57 milioni di euro sono stati raggiunti con la Banca tedesca per lo sviluppo di Francoforte, a sostegno della formazione professionale, dell'istruzione tecnica, della gestione dei rifiuti solidi e per migliorare l'efficienza dell'irrigazione. Infine, sono stati firmati quattro contratti esecutivi per un valore complessivo di 23 milioni di euro sotto forma di contributi di assistenza tecnica con l'Agenzia tedesca per la Cooperazione internazionale del Cairo a sostegno dell'istruzione, delle infrastrutture, degli alloggi e della lotta all'emigrazione clandestina. (Cae)