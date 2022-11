Business news: Arabia Saudita, James DeLuca sarà amministratore delegato del marchio di veicoli elettrici Ceer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo produttore di veicoli elettrici dell'Arabia Saudita Ceer ha nominato James DeLuca come suo amministratore delegato. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato. "Non vedo l'ora di trasformare Ceer in un marchio automobilistico ammirato sia dai consumatori sauditi che dall'industria in generale", ha dichiarato DeLuca in una nota. "Ceer contribuirà ad accendere il settore automobilistico dell'Arabia Saudita e a creare sinergie di scala di cui l'industria automobilistica beneficerà man mano che la produzione automobilistica si sposterà in Medio Oriente”, ha proseguito l’amministratore delegato. Il marchio era stato lanciato all’inizio del mese dal principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, spiegando che Ceer progetterà, produrrà e venderà una gamma di veicoli per i consumatori nel Regno e nell’intera regione del Medio Oriente e Nord Africa. I prodotti saranno disponibili a partire dal 2025. Il principe ereditario aveva affermato che il progetto vuole attrarre 150 milioni di dollari di investimenti diretti esteri e creare fino a 30 mila posti di lavoro diretti e indiretti. (Res)