Business news: Tunisia, deficit di bilancio sceso a 922 milioni di euro a fine agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo del bilancio statale della Tunisia è sceso, a fine agosto 2022, a 3,023 miliardi di dinari (922 milioni di euro) rispetto ai 3,387 miliardi di dinari (1,033 miliardi di euro) nello stesso periodo del 2021. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dal ministero delle Finanze sui risultati provvisori per l'attuazione del bilancio statale. Il ministero ha rivelato che le entrate del bilancio dello Stato sono aumentate a fine agosto del 22,1 per cento, raggiungendo i 25,011 miliardi di dinari (7,6 miliardi di euro), di cui 22,8 miliardi di dinari sotto forma di entrate fiscali (6,9 miliardi di euro) e 1,2 miliardi di dinari di entrate non fiscali (366 milioni di euro). Le spese statali sono aumentate a fine maggio a 27,098 miliardi di dinari (8,2 miliardi di euro). (Tut)