Usa: Twitter riattiva il profilo di Donald Trump dopo il sondaggio di Elon Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha annunciato sabato 19 novembre la riattivazione del profilo dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Twitter. Al sondaggio organizzato dal nuovo proprietario della piattaforma, che in 24 ore ha raccolto più di 15 milioni di voti, il 51,8 per cento degli utenti ha votato a favore del ritorno di Trump, contro il 48,2 per cento dei contrari. L’ex presidente Usa è stato sospeso dalla piattaforma dopo le rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, affermando che i suoi messaggi hanno incitato la violenza dei manifestanti durante le proteste. “Le persone hanno espresso la propria opinione: il profilo di Trump sarà riattivato. Vox Populi, Vox Dei”, ha scritto Musk su Twitter. Un'ora prima della chiusura del sondaggio, Musk aveva pubblicato un messaggio in cui preannunciava che il "risultato più divertente sarebbe stato il più probabile". In precedenza, Musk aveva riattivato i profili di alcuni utenti azzerati dai precedenti proprietari, ma non quello dell'ex presidente Usa. (Was)