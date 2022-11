Business news: Kenya, governo importerà prima partita di mais geneticamente modificato per combattere la siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya importerà la sua prima partita di mais geneticamente modificato (Ogm) nel tentativo di mitigare gli alti prezzi degli alimenti di base causati dalla devastante siccità che attanaglia il Paese e l'intera regione del Corno d'Africa. Lo ha annunciato il ministro del Commercio, Moses Kuria, precisando che il governo ha consentito l'importazione esente da dazio di 10 milioni di sacchi di mais Ogm nei prossimi sei mesi. Il mese scorso la nuova amministrazione del Kenya guidata dal presidente William Ruto ha revocato il divieto di importazione di alimenti geneticamente modificati nel Paese, imposto dal precedente governo per motivi di saluti. La revoca del divieto è stata osteggiata da gruppi di attivisti e agricoltori, preoccupati per la sicurezza delle colture Ogm, tuttavia il ministro Kuria ha respinto le critiche affermando che "non c'è niente di sbagliato nell'aggiungere alimenti Ogm nel menu, dato che i kenioti vivono in un Paese in cui lottano con la morte". Milioni di kenioti stanno affrontando una grave insicurezza alimentare a causa della siccità in molte parti del Paese. (Res)