Business news: Cina, consumo elettricità aumentato del 3,8 per cento nei primi 10 mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di energia elettrica in Cina è aumentato del 3,8 per cento nei primi dieci mesi dell'anno, toccando i 7.180 miliardi di chilowattora. Lo ha detto l'Amministrazione nazionale per l'energia. Il settore primario ha guidato la crescita dei consumi con un incremento del 9,9 per cento su base annua, seguito dalle attività terziarie e dall'industria secondaria con rispettivi incrementi del 4,2 e dell'1,7 per cento. Solo a ottobre il consumo totale di energia si è attestato a 683,4 miliardi di chilowattora, in aumento del 2,2 per cento annuo. (Cip)