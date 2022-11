Business news: Tunisia, deficit commerciale alimentare raggiunge quota 834 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale alimentare in Tunisia ha registrato un deficit di 2.799,7 milioni di dinari (834 milioni di euro) a fine ottobre 2022, in aumento rispetto ai 1.699,23 dinari (506 milioni di euro) dello stesso periodo del 2021. È quanto emerge dai dati pubblicati, ieri, dall'Osservatorio nazionale dell'agricoltura, secondo cui il deficit è legato all’aumento delle importazioni, in particolare di prodotti quali zucchero, olio vegetale e grano duro, e all'impatto della guerra russo-ucraina sui prezzi delle materie prime a livello globale. Il rapporto di copertura tra importazioni ed esportazioni ha raggiunto il 62 per cento a fine ottobre 2022, rispetto al 67,3 per cento dell’anno precedente. Il valore delle importazioni alimentari è aumentato del 41,9 per cento, toccando quota 7.370,5 dinari (2,1 miliardi di euro), pari al 10,7 per cento delle importazioni totali. Il valore delle importazioni di grano è stato pari a 3.825,9 dinari (1,1 miliardi di euro), registrando un aumento del 42,7 per cento rispetto a ottobre 2021. Il valore delle importazioni di grano ha rappresentato il 51,9 per cento del totale delle importazioni alimentari fino alla fine di ottobre 2022, rispetto al 51,6 per cento del 2021. I prezzi medi per l'importazione di grano duro sono aumentati dell'85,2 per cento, mentre i prezzi medi per la fornitura di grano tenero sono aumentati del 57,5 per cento. (Tut)