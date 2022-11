Business news: India, inflazione rallenta a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India è scesa all’8,39 per cento ad agosto, dal 10,7 per cento di settembre; nell’ottobre del 2021 era al 13,83 per cento. Lo ha reso noto il ministero del Commercio e dell’industria indiano. Il tasso è a due cifre da 19 mesi, ma dopo il picco del 16,63 per cento di maggio c’è stato un rallentamento. Il mese scorso i prezzi dei carburanti e dell’elettricità sono aumentati del 23,17 per cento (dal 32,61 per cento di settembre); seguono i beni primari (11,04 contro 11,73 per cento), i generi alimentari (6,48 contro 8,08) e i prodotti manifatturieri (4,42 contro 6,34). “All’inflazione di ottobre 2022 ha contribuito principalmente l’aumento dei prezzi degli oli minerali, dei metalli di base, dei prodotti metallici eccetto i macchinari e le attrezzature, dei tessili e di altri prodotti minerari non metallici”, ha sintetizzato il dicastero in un comunicato. Anche l’inflazione al consumo è scesa: al 6,77 per cento, dal 7,41 per cento di settembre, secondo gli ultimi dati del ministero della Statistica. I generi alimentari, che rappresentano quasi il 40 per cento del paniere, sono aumentati del 7,01 per cento, contro l’8,6 per cento di settembre. I prezzi dei carburanti e dell’elettricità sono saliti del 9,93 per cento, dopo il 10,39 per cento del mese precedente. (Inn)