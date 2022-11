Business news: Cina, allentate restrizioni Covid per viaggi organizzati su suolo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha allentato le restrizioni contro il Covid-19 per i viaggi organizzati dalle apposite agenzie sul suolo nazionale. Lo riferisce il ministero della Cultura e del Turismo in una nota, precisando che i turisti possono partecipare ai viaggi interprovinciali organizzati esibendo esclusivamente un referto di negatività al virus. Con un nuovo provvedimento, il ministero ha dunque abolito la norma che vietava ai viaggiatori di recarsi al di fuori della propria area di provenienza dopo l'identificazione di eventuali focolai epidemici. Ciononostante, la Commissione sanitaria nazionale ha segnalato oggi 17.909 nuovi contagi in tutto il Paese, con un numero di decessi stabile a 5.226. Le rigide misure di controllo pandemico volute dal presidente Xi Jinping hanno alimentato il crescente malcontento della popolazione nelle ultime settimane, con l'organizzazione di occasionali proteste. (Cip)