Business news: Cina, afflusso investimenti diretti esteri aumentato del 17 per cento a gennaio-ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'afflusso di investimenti diretti esteri (Ide) in Cina è aumentato del 17,4 per cento anno su anno nei primi dieci mesi del 2022, superando la soglia dei 168 miliardi di dollari. È quanto si evince dai dati pubblicati dal ministero del Commercio. L'allocazione di fondi nella manifattura ad alta densità tecnologica è aumentata del 57,2 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2021, mentre quelli stanziati nel comparto dei servizi hi-tech hanno registrato una crescita del 25 per cento anno su anno. La Corea del Sud ha incrementato gli investimenti in Cina del 106,2 per cento, seguita da Germania, Regno Unito e Giappone con rispettivi aumenti del 95,8, 40,1 e 36,8 per cento. Nello stesso periodo, gli investimenti diretti non finanziari in uscita (Odi) sono aumentati del 7,3 per cento rispetto al 2021, attestandosi a 94,3 miliardi di dollari. (Cip)