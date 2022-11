Business news: Marocco, a breve avvio della perforazione di un nuovo pozzo esplorativo di gas nella regione Guercif

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La società britannica Predator Oil & Gas intende avviare nella prima metà del prossimo dicembre la perforazione di un nuovo pozzo esplorativo nel giacimento di gas marocchino nella concessione Guercif, situato nella regione orientale, nel nord-est del regno. Lo ha riferito il quotidiano "Agadir 24", affermando che la società ha annunciato i finanziamenti necessari per avviare le operazioni di perforazione nel pozzo "Mou-2" durante la seconda settimana del prossimo mese. Il contratto per l'esplorazione del gas nella regione di Guercif è entrato ufficialmente in vigore all'inizio del 2020, dopo che la compagnia britannica specializzata in esplorazioni di gas e petrolio ha raggiunto un accordo definitivo con la compagnia canadese Star Valley Drilling, che effettuerà operazioni di perforazione in quattro pozzi, secondo quanto riferito dai media marocchini. (Mar)