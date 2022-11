Business news: gruppo algerino Sonatrach firma contratto con slovena Geoplin per gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico algerino Sonatrach ha firmato, oggi, un contratto di acquisto e vendita con la compagnia della Slovenia Geoplin, che prevede forniture di gas naturale al Paese europeo per tre anni, a partire da gennaio 2023, attraverso il gasdotto che collega l’Algeria e l’Italia. Lo ha riferito Sonatrach in un comunicato stampa diffuso sul proprio sito. Attraverso questo accordo, “Sonatrach potrà riconquistare una quota del mercato sloveno già rifornito attraverso il gasdotto Enrico Mattei tra il 1992 e il 2021”, ha precisato la compagnia algerina. Dall’altro lato, sarà possibile “soddisfare la domanda di gas naturale del mercato europeo”, aggiunge il comunicato. "L'accordo raggiunto oggi, frutto di proficue discussioni tra le due società, dimostra l'eccellenza della collaborazione e la volontà comune di consolidare un rapporto a lungo termine", ha affermato Sonatrach, secondo cui l’intesa rafforza anche il ruolo dell’Algeria come “fornitore affidabile e a lungo termine per il mercato europeo”. La compagnia algerina non ha diffuso dettagli sulle quantità di gas che verranno fornite alla Slovenia. La scorsa settimana, il primo ministro sloveno, Robert Golob, aveva fatto sapere che il contratto della durata di tre anni avrebbe previsto l'acquisto di circa 300 milioni di metri cubi di gas naturale all'anno, che rappresentano circa un terzo dell'attuale consumo annuo della Slovenia. (Ala)