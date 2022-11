Business news: Tunisia, crescita economica del 2,9 per cento in terzo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tunisina ha registrato una crescita del 2,9 per cento nel terzo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica tunisino, secondo il quale la crescita è stata trainata dal settore dei servizi. In particolare, il Pil nel terzo trimestre del 2022 è aumentato dello 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente, che aveva registrato una diminuzione dello 0,2 per cento. Alla luce di una difficile situazione economica e di pressioni inflazionistiche senza precedenti, l’istituto ha evidenziato il continuo sforzo dell’attività economica nel tentativo di superare la stagnazione che ha seguito la pandemia di Covid-19. L'istituto ha attribuito il tasso di crescita economica, nel corso del terzo trimestre 2022, principalmente all’aumento del valore aggiunto del settore dei servizi. (Tut)