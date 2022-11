Business news: Indonesia, Pertamina investirà 500 milioni di dollari nelle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una controllata della compagnia petrolifera di Stato dell'Indonesia, Pertamina, investirà 500 milioni di dollari in un fondo per il finanziamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'iniziativa verrà intrapresa in collaborazione con Mdi Ventures, società di venture capital parte della compagnia di Stato indonesiana Telkom. Pertamina Nre e Mdi Ventures hanno firmato il relativo accordo il mese scorso. Il fondo servirà ad accelerare la transizione dalle energie fossili alle rinnovabili, investendo anche in startup legate a soluzioni per la riduzione delle emissioni di carbonio. (Was)