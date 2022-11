Business news: Bmw investirà 1,4 miliardi di dollari per espandere produzione batterie in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bmw Brilliance Automotive (Bba), la joint venture costituita in Cina dalla casa automobilistica tedesca Bmw, investirà circa 1,4 miliardi di dollari per espandere la produzione di batterie nel suo stabilimento di Shenyang, nella provincia nord-orientale di Liaoning. Per Franz Decker, presidente e amministratore delegato di Bmw Brilliance Automotive, l’investimento rappresenta “un passo cruciale” nella partecipazione del gruppo tedesco al mercato cinese dell’elettromobilità. Lo stanziamento segue una fase di aggiornamento della base di produzione di Bmw a Shenyang, che lo scorso giugno ha assistito all’apertura di un nuovo stabilimento dal valore di 2 miliardi di dollari. (Cip)