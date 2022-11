Business news: BioNTech acquista impianto di Novartis a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech a acquistato un impianto del gruppo farmaceutico svizzero Novartis a Singapore. Il sito verrà utilizzato per espandere la produzione di vaccini e medicinali basati sulla sua tecnologia a mRna nella regione Asia-Pacifico. La struttura dovrebbe essere pienamente operativa entro la fine del 2023 e impiegherà più di 100 dipendenti. BioNTech non ha fornito informazioni sul prezzo di acquisto della fabbrica di Novartis. Secondo il quotidiano “Handelsblatt”, il sito dovrebbe produrre “diverse centinaia di milioni di dosi di vaccini a base di mRna” all'anno. (Geb)