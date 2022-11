Business news: Singapore-Germania diventano “partner per un futuro resiliente e sostenibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore e la Germania diventano “partner per un futuro resiliente e sostenibile”. La partnership è stata siglata in occasione della visita del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nella città-Stato, dove ha incontrato il primo ministro Lee Hsien Loong, la presidente Halimah Yacob e il ministro delle Finanze, Lawrence Wong, a margine della 17ma Conferenza Asia-Pacifico degli affari tedeschi. Lee e Scholz hanno accolto con favore i progressi nelle relazioni bilaterali, definite “eccellenti”, e concordato di approfondire la cooperazione nelle aree esistenti, come il commercio, gli investimenti e la difesa, orientando al contempo la collaborazione in nuovi settori come l’energia rinnovabile e l’azione per il clima. La dichiarazione congiunta pubblicata al termine del loro incontro si articola in otto capitoli: relazioni politiche; cooperazione economica; azione per il clima, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili; connettività; difesa e sicurezza; sicurezza informatica; istruzione, ricerca, scienza e tecnologia; cultura. Tra gli obiettivi politici indicati il rafforzamento del partenariato strategico tra l’Unione europea e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), mentre in ambito economico si punterà ad approfondire la collaborazione a tutto campo, sulla base di un accordo quadro per la sostenibilità e l’innovazione firmato dal ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, e dal ministro del Trasporti e delle relazioni commerciali singaporiano, S. Iswaran. (Fim)