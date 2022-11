Business news: ministero Esteri Taiwan, azienda sanzionata da Usa gestita da cittadino russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda con sede a Taiwan sanzionata dagli Stati Uniti per la presunta vendita di tecnologia militare alla Russia è una società individuale, gestita da un cittadino russo. Lo ha precisato il ministero degli Affari esteri di Taipei in una nota, dopo che il dipartimento del Tesoro Usa ha inserito la Sharp Edge Engineering in una lista nera di persone fisiche e giuridiche passibili di sanzioni per la fornitura di tecnologia militare a Mosca nel quadro della guerra in Ucraina. L'Ufficio di controllo degli asset stranieri (Ofac) del dipartimento ha accusato l’azienda, un rivenditore all'ingrosso di componenti elettroniche, di servire da società di facciata per l'acquisto di componenti microelettroniche da altre aziende asiatiche, agendo per conto della società russa PKK Milandr. Taiwan ha aderito alle sanzioni internazionali contro la Russia il 25 febbraio, vietando l’esportazione verso quel Paese di 57 beni strategici compatibili con scopi civili e militari a partire dal 6 aprile scorso. (Cip)