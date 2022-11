Business news: Indonesia-Cina, Widodo e Xi assistono a collaudo ferrovia Giacarta-Bandung

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Cina e Indonesia, Xi Jinping e Joko Widodo, hanno assistito in collegamento video al collaudo della linea ferroviaria ad alta velocità Giacarta-Bandung, prima di tenere un bilaterale a Bali. Lo riporta l'emittente statale cinese "Cgtn". L'infrastruttura, realizzata da una joint venture sino-indonesiana, entrerà in funzione a giugno 2023 e abbatterà i tempi di percorrenza tra le due destinazioni da oltre tre ore a circa 40 minuti. La linea sarà percorsa da treni ad alta velocità forniti dalla Cina, il cui primo esemplare è stato presentato da Giacarta il mese scorso. Una volta operativa, la linea Giacarta-Bandung sarà servita da 12 treni, ciascuno composto di otto vetture per una lunghezza di circa 200 metri ciascuno. Secondo Kereta Cepat Indonesia China (Kcic), la joint venture sino-indonesiana cui è stato affidato il progetto della linea ferroviaria, i treni includeranno scompartimenti vip e un vagone ristorante. La ferrovia Giacarta-Bandung ha una velocità operativa massima di 350 chilometri orari e una lunghezza di 142 chilometri. (Cip)