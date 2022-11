Business news: Alibaba delude le aspettative degli analisti nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso del commercio elettronico cinese Alibaba ha registrato un aumento del fatturato inferiore alle attese nel terzo trimestre, poiché le restrizioni anti-pandemiche e il deterioramento delle prospettive economiche hanno soffocato la spesa dei consumatori. È quanto si apprende da una dichiarazione pubblicata dalla multinazionale. Nei tre mesi terminati il 30 settembre, Alibaba ha registrato un aumento delle entrate del 3 per cento a 28,96 miliardi di dollari, contro la stima di 29,15 miliardi di dollari elaborata da 25 analisti consultati dalla piattaforma d'analisi finanziaria Refinitiv. A gravare sulla crescita delle entrate, oltre alla repressione normativa attuata dal governo cinese contro i colossi tecnologici, è stata anche la forte concorrenza di multinazionali come Pinduoduo e Douyin, che hanno ampliato le loro offerte di e-commerce e acquisito significative quote di mercato. Alibaba, che gestisce i più grandi mercati online cinesi Tmall e Taobao, ha registrato una perdita netta attribuibile agli azionisti di 2,87 miliardi di dollari nel trimestre. (Cip)