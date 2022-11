Migranti: Grecia, 94 persone salvate a largo del Peloponneso sudoccidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera greca ha soccorso nel pomeriggio 94 migranti a bordo di un’imbarcazione a vela in difficoltà al largo del Peloponneso sudoccidentale. Lo ha reso noto il quotidiano “I Kathimerini”. Dopo aver emesso un segnale di emergenza, l’imbarcazione è stata raggiunta a circa 55 miglia nautiche a ovest di Pylos, in un’area in cui soffiava un forte vento. Tutte le persone a bordo sono state portate in salvo nella città di Kalamata. (Gra)