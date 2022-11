Bossi: Fontana, in contatto con ospedale per evoluzione condizioni, lui figura insostituibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in contatto con l’ospedale della mia città per essere informato sull’evoluzione delle condizioni di Umberto Bossi. Sono certo che il vecchio leone si riprenderà presto per proseguire insieme le nostre battaglie. Figura insostituibile e costante punto di riferimento. Gli sono vicino e affezionato da sempre, come lui mi e sempre stato a fianco. Forza Umberto". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in riferimento al malore che oggi ha avuto l'ex segretario del Carroccio. (Com)