Omicidi Prati: in custodia cautelare De Pau, sospettato dei delitti è vicino al clan Senese

- E’ stato fermato e portato nel carcere di Regina Coeli il presunto omicida delle tre prostitute uccise giovedì scorso in zona Prati, nel cuore di Roma. Giandavide De Pau, 50enne romano, già noto alle forze dell'ordine per precedenti e ritenuto vicino al clan dei Senese, è stato fermato questa mattina intorno alle sei del mattino nella casa della madre e della sorella, in zona Ottavia. Dopo un interrogatorio durato circa sette ore all’interno della questura della Capitale, poco prima delle otto di sera, De Pau è stato trasportato al carcere di Regina Coeli. Nei suoi confronti la procura di Roma contesta il triplice omicidio aggravato. Secondo quanto si apprende, a denunciare l’uomo sarebbe stata sua sorella, con una chiamata ai carabinieri. Nel corso dell’interrogatorio, De Pau ha dichiarato di essere arrivato in auto in via Riboty e di essere entrato in un appartamento al piano terra, lasciando lì il cellulare. Era la prima volta, ha spiegato l'uomo agli agenti di polizia, che entrava in quell'appartamento, dopo aver preso appuntamento per telefono. De Pau ha inoltre raccontato di aver tentato di tamponare la ferita di una delle due donne cinesi e di aver avuto, successivamente, un'amnesia. (segue) (Rer)