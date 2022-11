Romania: ministro Esteri, a Consiglio Esteri Ue di dicembre chiederò discussione sulla Moldova (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel contesto, Aurescu ha ricordato che, dall'inizio della guerra, 6,5 milioni di tonnellate di grano dall'Ucraina sono transitate in Romania e recentemente è stato aperto un nuovo punto di confine tra i due Paesi. Il ministro Aurescu ha anche ribadito il sostegno della Romania al percorso europeo degli Stati della regione e ha sottolineato che "è molto importante che le tensioni nel nord del Kosovo si fermino". "Continueremo a incoraggiare il dialogo tra Belgrado e Pristina e speriamo che la situazione sia tenuta sotto controllo", ha aggiunto Aurescu. Alla domanda se l'Ue dovrà imporre ulteriori sanzioni all'Iran, nel contesto del sostegno di questo Paese alla Russia, il capo della diplomazia rumena ha risposto: "Assolutamente. Sosteniamo con forza ulteriori sanzioni per l'Iran. Abbiamo sostenuto la prima serie di sanzioni, nel campo dei diritti umani, per il modo in cui le autorità iraniane hanno trattato i manifestanti - con molta violenza e oppressione ingiustificata contro la libertà di riunione, contro la libertà di espressione. D'altra parte, abbiamo sostenuto una serie di sanzioni relative al sostegno dell'aggressione russa in Ucraina. E continuiamo a sostenere più sanzioni, legate al campo dei diritti umani". Per quanto riguarda le informazioni sulle consegne di armi dall'Iran alla Russia, Bogdan Aurescu ha dichiarato: "Ci sono indicazioni in questo senso e bisogna ovviamente vedere prove concrete. Ma, ripeto, il fatto che l'Iran abbia già ammesso di fornire droni alla Russia significa che c'è una conferma di sostegno e complicità con l'aggressore, e questo deve essere preso molto sul serio, ovviamente".