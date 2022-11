Kosovo: cimitero ortodosso serbo rinominato in lingua albanese su Google maps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cimitero serbo ortodosso della città di Viti, in Kosovo, è stato rinominato in lingua albanese sull'applicazione Google maps. Lo ha affermato il sacerdote serbo della stessa località, ripreso dalla stampa locale. Il direttore dell'ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha dichiarato che la ridenominazione in albanese del cimitero serbo ortodosso di Viti è "un'altra brutale falsificazione e un tentativo da parte di Pristina di cancellare le tracce dell'esistenza serba in Kosovo". In un messaggio su Twitter con la mappa presa da Google, Petkovic ha scritto che Pristina non mostra "il minimo rispetto per i defunti serbi". "Sulla mappa appare la scritta Varrezat ortodokse shqiptare, che nella traduzione dall'albanese al serbo significa cimitero ortodosso albanese", ha confermato l'organizzazione serba Media center di Pristina. (Alt)