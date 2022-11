Migranti: Tajani, priorità è stabilità nel Mediterraneo, Medio Oriente ma anche Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità del Mediterraneo è fondamentale rispetto al tema migratorio senza dimenticare l’importanza dei Balcani. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando al punto stampa con l’omologo greco, Nikos Dendias, al termine del loro incontro alla Farnesina. “La stabilità del Mediterraneo è fondamentale, serve una presenza più forte e abbiamo sempre insistito su una politica estera e di sicurezza europea che cerchi stabilità” che significa “lavorare ancora di più con i Paesi del Nord Africa con una soluzione per sconfiggere il terrorismo nell’area del Sahel", oltre a garantire la stabilità nella regione, nel Medio Oriente "ma anche nei Balcani”. Secondo Tajani è molto importante lavorare sui Balcani “per noi ma anche per la stabilità della regione” per questo motivo il titolare della Farnesina ha ricordato che sarà la prossima settimana in visita in Kosovo e Serbia per "favorire la stabilità". (Res)