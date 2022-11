Serbia: premier Brnabic, Accordo di Bruxelles non può essere trasferito su altri patti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Accordo di Bruxelles tra Belgrado e Pristina deve essere implementato e non può essere trasferito su altri patti. Lo ha affermato la premier serba Ana Brnabic, ripresa dall'emittente radiotelevisiva "Rtv". "L'Accordo di Bruxelles, firmato nel 2013, è il primo accordo sulla normalizzazione tra Belgrado e Pristina che deve essere implementato, e la sua attuazione è garantita dall'Unione Europea", ha detto Brnabic, commentando le presunte proposte arrivate dalla comunità internazionale e riportate da alcuni media, a riguardo di un eventuale traslazione della discussione sulla costituzione dell'Associazione dei comuni serbi (Szo) nel nord del Kosovo, prevista già dall'Accordo di Bruxelles, dentro al nuovo quadro della proposta franco-tedesca. La premier serba ha affermato che, "qui è in gioco l'intera credibilità dell'Ue". "Su quel documento c'è la firma dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, non so nemmeno come si possa discutere di queste cose e spero che si tratti di fake news perché non avrebbe alcun senso parlarne", ha detto Brnabic. (Seb)