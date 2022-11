Balcani: Crosetto, fronte che mi preoccupa molto, con Tajani porteremo ragionevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contingente italiano è attualmente impegnato come 1.700 militari in 3 nazioni diverse che sono impegnate nella Nato a garantire che non possa accadere nulla di più grave e a protezione nostri alleati. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando a “Porta a Porta” su “Rai1”. “A oggi mi preoccupa anche un altro fronte che non si è ancora aperto ma io vedo una situazione che sta degenerando in Kosovo e in Serbia e ciò mi preoccupa molto”, ha aggiunto Crosetto ricordando che insieme a Tajani si recherà in Kosovo e in Serbia “per portare la nostra ragionevolezza e cercare di gettare acqua sul fuoco prima che possa divampare lì” un altro conflitto, ha proseguito il ministro.(Res)